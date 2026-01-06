Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 06.01.2026

Aalen (ots)

Obersontheim-Hausen: Unfall zwischen zwei Pkw

An der Kreuzung L1060 / K2619 kam es am Montagmittag gegen 12:50 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Mercedes Sprinter und einem 3er BMW. Der 20-jährige Sprinter-Fahrer wollte die L1060 queren und weiter in Richtung Obersontheim fahren. Dabei übersah er den 23-jährigen BMW-Fahrer welcher auf der L1060 in Richtung Bühlertann fuhr. Durch den Unfall kippte der Sprinter auf die Beifahrerseite. Es wurde niemand verletzt. Am Sprinter entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Am BMW in Höhe von ca. 7.000 Euro.

