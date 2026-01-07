Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auseinandersetzungen, Sachbeschädigung, Vorfahrt missachtet, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gerabronn: Sachbeschädigung in Bank

Am Montag gegen 13:30 Uhr kam es in einer Bank in der Blaufeldener Straße zu einem Vorfall, bei dem ein 33-jähriger Mann randalierte. Eine Streifenbesatzung forderte ihn daraufhin auf, die Bank zu verlassen, was der Mann zunächst befolgte. Etwa zwei Stunden später, gegen 15:20 Uhr, kehrte der Mann jedoch erneut in die Filiale zurück und setzte seine Randaliererei fort. Infolgedessen wurde ihm der Gewahrsam erklärt, woraufhin er sich aggressiv und unkooperativ verhielt. Der 33-Jährige wurde schließlich in ein Fachklinikum gebracht. In der Bank entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro, da der Mann eine Eingangstür zum Vorraum beschädigte.

Frankenhardt/Honhardt: Mit Pfefferspray besprüht

Nach einem vorangegangenen Streit in der Oberen Bergstraße an der Kreuzung zur Ludwigstraße wurde am Dienstag gegen 3:45 Uhr einem 17-Jährigen durch einen bislang Unbekannten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend ging der Unbekannte flüchtig und konnte auch in einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Wallhausen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr kam es auf der B290 zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die K2512 von Schainbach in Fahrtrichtung Wallhausen, als er an der Kreuzung zur B290 einen vorfahrtberechtigten, 24-jährigen Opel-Fahrer übersah und es schließlich im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Bei diesem entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Crailsheim: Auseinandersetzung mit Verletzten

In der Burgbergstraße kam es am Mittwoch gegen 1 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft zu einem Streit, bei dem ein 19-jähriger Bewohner von einem 24-Jährigen verletzt wurde. Der 24-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und muss mit einer Anzeige rechnen. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Braunsbach: Vorfahrt missachtet - 18.000 Euro Schaden

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11:30 Uhr entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr in den Kreuzungsbereich der Steige, von der Kilianstraße kommend, und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 27-jährigen BMW-Fahrers. Daraufhin kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rosengarten: Trunkenheit im Straßenverkehr

Durch einen Zeugen wurde am Montag zwischen 22:10 Uhr und 22:20 Uhr ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf der B19 von Gaildorf in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall gemeldet. Bei einer darauffolgenden Kontrolle verstärkte sich der Verdacht des Alkoholkonsums, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Der Führerschein des 62-jährigen Chevrolet-Fahrers wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Oberrot: Abkommen von der Fahrbahn

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr fuhr eine 44-jährige Toyota-Fahrerin auf der L1050 von Wielandsweiler in Fahrtrichtung Oberrot, als sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und anschließend nach einem Überschlag mit ihrem Fahrzeug im Grünstreifen zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell