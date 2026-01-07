Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Altöl illegal entsorgt - Diebstahl - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Ins Schleudern geraten

Eine 27-jährige Audi-Fahrerin geriet am Dienstag, gegen 09:30 Uhr, auf der B29 zwischen der Ausfahrt Hermannsfeld und dem Bahnhof, aufgrund Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Hierbei touchiert sie mehrmals die Schutzplanke und kam schlussendlich zum Stehen. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Lauchheim: Einbruch in Jugendhütte

Im Mittelhofer Weg brachen Unbekannte im Zeitraum von Montag, 1:30 Uhr bis Dienstag, 18:20 Uhr, eine Jugendhütte auf und entwendete eine Musikbox im Wert von rund 500 Euro sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Altöl illegal entsorgt

In der Steinertgasse entsorgte ein bislang Unbekannter mehrere Liter Altöl in die dortige Kanalisation. Die Reinigung erfolgte durch die Feuerwehr. Diese war mit zwei Einsatzfahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag befuhr ein 73-jähriger KIA-Fahrer die Himmlinger Steige von Aalen-Brastelburg in Richtung Aalen-Himmlingen. In einer dortigen Kurve geriet er aufgrund Glätte nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte im Anschluss eine Leitplanke. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bopfingen: Leitplanke beschädigt

Aufgrund Winterglätte geriet am Dienstag ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B29 von Bopfingen nach Nördlingen nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen beschädigte er eine Leitplanke und verursachte Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec entwendet

Ein Pedelec der Marke Hitway BK 27, welches am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd abgestellt war, wurde zwischen Samstag, 17 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, entwendet. Das Rad war mit einem Zahlenschloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Kia, der am Straßenrand der Rainhalde geparkt war, wurde zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagnachmittag, 15 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell