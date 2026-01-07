POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall
Aalen (ots)
Schwaikheim: Fußgänger von Auto erfasst
Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr erfasste ein 33-jähriger Autofahrer mit seinem Ford einen 83-jährigen Fußgänger und verletzte ihn dabei schwer. Der 83-jährige Mann überquerte die Bahnhofstraße am Kreisverkehr an einem Fußgängerüberweg, als der Unfall geschah. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.
