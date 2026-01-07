POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall

Aalen (ots) - Frankenhardt: Frontalzusammenstoß Am Mittwoch gegen 11 Uhr ereignete sich auf der B290 zwischen Appensee und Jagstheim ein schwerer Frontalzusammenstoß. Ein 30-jähriger VW-Fahrer war auf der Strecke von Jagstheim in Richtung Randenweiler unterwegs, als er kurz vor Appensee zum Überholen ansetzte. Dabei übersah er einen 38-jährigen VW-Fahrer, der auf der Gegenfahrbahn mit einem Kleintransporter fuhr. Es ...

