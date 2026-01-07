PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall

Aalen (ots)

Schwaikheim: Fußgänger von Auto erfasst

Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr erfasste ein 33-jähriger Autofahrer mit seinem Ford einen 83-jährigen Fußgänger und verletzte ihn dabei schwer. Der 83-jährige Mann überquerte die Bahnhofstraße am Kreisverkehr an einem Fußgängerüberweg, als der Unfall geschah. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

