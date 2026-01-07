Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Vermisste Frau aufgefunden - Rücknahme der Fahndung

Die seit Sonntagabend vermisste 61-jährige Frau aus Weinstadt wurde heute, am Mittwochvormittag, in einem Reitstall aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Redaktionen werden gebeten, die Lichtbilder der Person nicht mehr zu verwenden.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern.

Ursprungsmeldung vom 05.01.2026, 10:22 Uhr:

Weinstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Seit Sonntagabend (04.01.) wird eine 61-jährige Frau aus Weinstadt vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weinstadt-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

