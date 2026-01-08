Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Unfälle, Einbruch

Aalen (ots)

Remshalden-Buoch: Auto beschädigt

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr schlugen bisher unbekannte Vandalen mit einem Gegenstand auf die Motorhaube und den rechten Scheinwerfer eines Mercedes ein, der in der Straße Im Salenhäule geparkt war. Der hierbei entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Vorfahrt missachtet - vier Verletzte

Ein 53 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr die Kreisstraße 1914 aus Richtung Baach kommend und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 1851 nach links in Richtung Höfen abbiegen. Hierbei übersah er den BMW einer 25-jährigen Autofahrerin, die von Höfen in Richtung Hertmannsweiler unterwegs war. Der Unfallverursacher erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, die BMW-Fahrerin sowie deren Mitfahrer im Alter von 15 und 17 Jahren wurden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 24.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete an der Kreuzung Eberhardstraße / Friedrich-List-Straße die Vorfahrt eines 30 Jahre alten Renault-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf 17.000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Weissach im Tal/Cottenweiler: Einbruch in Bildungszentrum

In der Zeit von Freitag, 19.12.2025 und Mittwoch, 07.01.2026 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Gebäude des Bildungszentrums in der Straße Place de Marly ein. Zunächst versuchten die unbekannten Einbrecher ein Bürofenster aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, wandten sich die Täter einem anderen Fenster zu und gelangten so in einem Lagerraum. Dort öffneten sie mehrere Schränke und entwendeten einen niedrigen einstelligen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Sie verursachten einen Schaden von etwa 2.500 Euro. Der Polizeiposten Weissach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 35260.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell