Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fassadenbrand

Aalen (ots)

Mainhardt: Fassadenbrand

Am Donnerstagmorgen, gegen 6:40 Uhr, wurde in Maibach ein Brand an einem Wohnhaus gemeldet. Beim morgendlichen Lüften nahmen die Hausbewohner einen verbrannten Plastikgeruch wahr und entdeckten kurze Zeit später, dass die Fassade brannte. Alle Bewohner konnten daraufhin das Gebäude unverletzt verlassen. Den Feuerwehren Mainhardt und Schwäbisch Hall gelang es, das Feuer zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt, da der Brand auch auf eine angrenzende Räumlichkeit übergriff. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Insgesamt waren rund 85 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit elf Fahrzeugen sowie drei Fahrzeuge des Roten Kreuzes mit neun Einsatzkräften und ein Rettungswagen mit vier weiteren Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell