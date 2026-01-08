PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fassadenbrand

Aalen (ots)

Mainhardt: Fassadenbrand

Am Donnerstagmorgen, gegen 6:40 Uhr, wurde in Maibach ein Brand an einem Wohnhaus gemeldet. Beim morgendlichen Lüften nahmen die Hausbewohner einen verbrannten Plastikgeruch wahr und entdeckten kurze Zeit später, dass die Fassade brannte. Alle Bewohner konnten daraufhin das Gebäude unverletzt verlassen. Den Feuerwehren Mainhardt und Schwäbisch Hall gelang es, das Feuer zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt, da der Brand auch auf eine angrenzende Räumlichkeit übergriff. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Insgesamt waren rund 85 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit elf Fahrzeugen sowie drei Fahrzeuge des Roten Kreuzes mit neun Einsatzkräften und ein Rettungswagen mit vier weiteren Einsatzkräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 07:45

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Sonstiges

    Aalen (ots) - Westhausen: Einbruch in Bauwagenhütte Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass ein Bauwagen, der in der Römerstraße abgestellt ist, aufgebrochen wurde. Aus dem Wagen wurde eine Nebelmaschine im Wert von etwa 100 Euro und etwa 100 Euro Bargeld entwendet. Die Diebe drangen gegen 4:20 Uhr in den Wagen ein und zerstörten zunächst eine dort angebrachte Videokamera. Hinweise in dieser Sache nimmt das ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:39

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Unfälle, Einbruch

    Aalen (ots) - Remshalden-Buoch: Auto beschädigt Am Mittwoch in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr schlugen bisher unbekannte Vandalen mit einem Gegenstand auf die Motorhaube und den rechten Scheinwerfer eines Mercedes ein, der in der Straße Im Salenhäule geparkt war. Der hierbei entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren