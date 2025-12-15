Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brand in Wohngebäude, mehrfache Menschenrettung über Drehleiter

Hagen (ots)

Am Sonntagabend wurde über den Notruf 112 ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf Emst gemeldet. Aufgrund der Schilderung des Anrufenden wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die Erkundung vor Ort ergab ein Brandereignis im Keller, der Treppenraum des Gebäudes war bereits stark verraucht, der Rauch breitete sich auch in einige Wohnungen aus. Mehrere Bewohner wurden daraufhin über Drehleitern gerettet, der Brand wurde mit mehreren Trupps unter Atemschutz gelöscht. Eine Wohnung ist derzeit unbewohnbar, es wurden keine Personen verletzt. Eingesetzt waren Kräfte von Berufs- Freiwilliger Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell