Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Verkehrsunfall Bus und Kind beteiligt

Hagen (ots)

Heute Morgen (02.12.2025) wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall am Busbahnhof Berliner Platz alarmiert. Über den Notruf 112 wurde gemeldet, dass ein Kind von einem Bus erfasst und schwer verletzt sei. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte daraufhin RTW, Notarzt und ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr. Aufgrund der Einsatzmeldung wurde parallel zu unseren Kräften auch ein Rettungshubschrauber (RTH) angefordert. Das schwer verletzte Kind wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit dem RTH in eine Dortmunder Fachklinik geflogen. Betroffene Personen wurden vor Ort durch die Notfallseelsorge der Feuerwehr Hagen betreut.

