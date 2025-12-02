PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Verkehrsunfall Bus und Kind beteiligt

Hagen (ots)

Heute Morgen (02.12.2025) wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall am Busbahnhof Berliner Platz alarmiert. Über den Notruf 112 wurde gemeldet, dass ein Kind von einem Bus erfasst und schwer verletzt sei. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte daraufhin RTW, Notarzt und ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr. Aufgrund der Einsatzmeldung wurde parallel zu unseren Kräften auch ein Rettungshubschrauber (RTH) angefordert. Das schwer verletzte Kind wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit dem RTH in eine Dortmunder Fachklinik geflogen. Betroffene Personen wurden vor Ort durch die Notfallseelsorge der Feuerwehr Hagen betreut.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen Pressestelle
E-Mail: Feuerwehr-pressestelle@stadt-hagen.de
Mobil: 01511 2995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren