FW Hagen: Unruhige Nacht für die Feuerwehr Hagen, drei zeitgleiche Brandmeldungen

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen musste in der Nacht zum Donnerstag mehrere Einsätze bewältigen. Um kurz vor Mitternacht wurden Pkw Brände in der Lenzmannstraße und am Landgericht, sowie eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Eckeseyer Straße gemeldet. Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr wurden daraufhin alarmiert. In der Lenzmannstraße brannten drei Pkw und ein Wohnmobil, das Feuer wurde mit mehreren Rohren gelöscht, ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude wurde verhindert. Am Landgericht brannten ein Pkw und ein Kleintransporter, auch hier wurde der Brand mit mehreren Rohren bekämpft. Beide Fahrzeuge sind ausgebrannt, zwei weitere wurden beschädigt. In der Eckeseyer Straße hat eine Batterie gebrannt, das Feuer war bereits vor Eintreffen gelöscht, hier wurde die Wohnung durch die Feuerwehr entraucht. Bei allen drei Einsätzen wurden keine Personen verletzt. Eingesetzt waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes.

