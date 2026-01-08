Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallflucht, Exhibitionist, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Ein 53-Jähriger geriet am Mittwoch gegen 20.15 Uhr in der Daimlerstraße mit seinem VW auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er seitlich mit einer entgegenkommenden 66-jährigen Fiat-Fahrerin. Der Verursacher entfernte sich zunächst unerlaubt, meldete sich jedoch später selbst bei der Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste deshalb eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Bühlertann: Auffahrunfall

In der Haller Straße fuhr am Mittwoch gegen 14.50 Uhr eine 20-jährige Subaru-Fahrerin auf den Mazda einer 55-Jährigen auf. Hierbei entstand Sachschaden von rund 9000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 10.20 Uhr die Crailsheimer Straße. Dabei geriet er zu weit nach rechts und kollidierte seitlich mit einem dort fahrenden Omnibus, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch rasch ermittelt werden. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Exhibitionist im Stadtgebiet

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr entblößte sich ein Mann im Bereich eines Fußgängerwegs zwischen der Straße "Am Wasserturm" und der Horaffenstraße in der Gegenwart eines 11-jährigen Jungen. Der Junge konnte sich von der Situation distanzieren und seiner Mutter von dem Vorfall berichten, woraufhin diese die Polizei verständigte. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 28-jährigen Mann kurze Zeit später im Bereich des Fußgängerwegs mit heruntergelassener Hose an. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst belästigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Bei Driftmanöver Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

In der Straße "Im Fliegerhorst" führte am Samstag gegen 17:40 Uhr ein Unbekannter Driftmanöver auf einem Parkplatz durch, geriet hierbei unkontrolliert ins Rutschen und beschädigte daraufhin einen Metallzaun einer Firma. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW handeln, welcher durch die Kollision erhebliche Schäden aufweisen soll. Personen, welche Hinweise zum Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

