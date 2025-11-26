Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand mehrerer Mülltonnen in der Recklinghäuser Innenstadt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (26. November 2025) wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 02:40 Uhr zu einem Brandereignis im Bereich des Löhrhofs alarmiert. Mehrere Mülltonnen hatten dort - unmittelbar vor der Unterführung zur Schaumburgstraße - Feuer gefangen. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung zu erkennen, weshalb die Einsatzkräfte von einem fortgeschrittenen Brand ausgehen mussten.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte standen drei Großmülltonnen in Flammen. Diese befanden sich in direkter Wandnähe eines Gebäudekomplexes, sodass die Hitzeentwicklung auf die Fassade einwirkte. Aufgrund der hohen Temperaturen löste die Brandmeldeanlage eines nahegelegenen Ladenlokals aus. In einem angrenzenden Zwischengang setzten zusätzlich mehrere Sprinkler ein, was zu einer Wasserabgabe im betreffenden Bereich führte.

Die Feuerwehr setzte Trupps unter Atemschutz ein, um das Feuer schnell und effektiv unter Kontrolle zu bringen. Die brennenden Mülltonnen wurden zügig abgelöscht und auseinandergezogen, um versteckte Glutnester vollständig zu beseitigen. Parallel dazu kontrollierten weitere Kräfte die Unterführung sowie angrenzende Gebäudeteile mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Brand- oder Hitzeschäden. Eine Gefahr für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt, dennoch wurde vorsorglich ein Rettungswagen bereitgestellt.

Im Einsatz waren die Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, ein Rettungswagen (RTW) und der ehrenamtliche Löschzug Altstadt.

Der Einsatz war gegen 03:30 Uhr beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ebenso wird die Höhe des entstandenen Sachschadens ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell