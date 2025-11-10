Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Schwerlasttransport beteiligt

Recklinghausen (ots)

Am Abend des 10. November 2025 kam es um 19:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn BAB 43 in Fahrtrichtung Münster auf Höhe des Rastplatzes Speckhorn. Hierbei wurden drei Personen schwer verletzt.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 19:55 Uhr durch die Kreisleitstelle alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW unter Beteiligung eines Schwerlasttransports gekommen. Der Schwerlasttransport transportierte hierbei einen Windradflügel. Ein unfallbeteiligter PKW mit einer Person hatte sich überschlagen und lag auf dem Dach. Ein zweiter unfallbeteiligter PKW befand sich unter dem Windradflügel. In diesem PKW befanden sich noch zwei Personen. Diese waren im Fahrzeug eingeschlossen.

Die Feuerwehr leitete unverzüglich eine technische Rettung ein. Hierzu wurde der Windradflügel angehoben, um die beiden Insassen aus ihrem Fahrzeug befreien zu können. Zeitgleich erfolgte die notärztliche Versorgung aller Patienten. Die drei Patienten wurden alle schwer verletzt. Nach der notärztlichen Behandlung vor Ort wurden die Patienten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Im Anschluss erfolgten noch abschließende Massnahmen der Feuerwehr, bevor die Unfallstelle zur weiteren Unfallursachenermittlung an die Polizei übergeben wurde. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 21:15 Uhr an. Im Einsatz befanden sich der Rüstzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst sowie der Rettungsdienst mit drei RTW und zwei Notärzten. Die umliegenden Städte unterstützten hierbei.

Während der Einsatzmassnahmen der Feuerwehr kam es zu einer Vollsperrung der BAB 43 auf Höhe des Rastplatzes Speckhorn in Fahrtrichtung Münster.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe ermittelt die zuständige Autobahnpolizei. Für weitere Informationen verweisen wir deshalb auf die polizeilichen Auskünfte.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell