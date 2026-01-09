PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Radfahrer gestürzt und Einfluss durch Betäubungsmittel

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrradfahrer gestürzt

Am Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr fuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer auf einem Gehweg in der Straße "Zur Flügelau", als er aufgrund winterglatter Fahrbahn stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Der 48-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Unter Einfluss durch Betäubungsmittel im Straßenverkehr

In der Steinäckerstraße wurde am Donnerstag gegen 14:15 Uhr ein BMW-Fahrer einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen, bei welcher verschiedene Fahrtüchtigkeitstests durchgeführt wurden. Dabei ergab sich schließlich der Verdacht einer aktuellen Beeinflussung durch Betäubungsmittel, was durch einen Urintest bestätigt werden konnte. Während der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der 28-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und die angebrachten Kennzeichen nicht gültig waren. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Satteldorf: Spurwechselunfall

Auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Landesgrenze Bayern kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Sattelzuglenker wollte von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln, als er hierbei einen 20-jährigen VW-Fahrer übersah. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichmanöver konnte ein Kontakt der beiden Fahrzeuge nicht verhindert werden. Durch den Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Überholunfall

Ein 76-jähriger Alfa-Romeo-Fahrer überholte am Donnerstag gegen 13:50 Uhr in der Stuttgarter Straße, als er hierbei eine 38-jährige Peugeot-Fahrerin übersah und es zur Kollision kam. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

