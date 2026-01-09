Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Betrunkene Frau greift Polizisten an - Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde in der Barbarossastraße ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag gegen 12:10 Uhr in der Pfahlbühlstraße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs befuhr am Donnerstag gegen 17:55 Uhr die Unterführung Hammerschlag in Richtung Heinrich-Talmon-Groß-Straße und stürzte hierbei aufgrund der Glätte alleinbeteiligt. Der 67-Jährige, der einen Sturzhelm trug, zog sich schwere Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Bruckstraße den Außenspiegel eines geparkten Pkw und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Backnang: Betrunkene Frau greift Polizisten an

In der Nacht auf Freitag gegen 0:40 Uhr verständigte eine offensichtlich betrunkene Frau die Polizei, da sie Hilfe bei Streitigkeiten benötigen würde. Vor Ort konnte die Frau ihr Anliegen nicht näher artikulieren, wurde aber den Beamten gegenüber zunehmend aggressiv und beleidigte diese. Da die 37-Jährige einem Platzverweis nicht nachkam, wurde sie schließlich in Gewahrsam genommen, hiergegen leistete sie körperliche Gegenwehr und beleidigte die Polizisten erneut mehrfach. Sie wurde schließlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Althütte: Fahrzeugbrand

Am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr geriet in der Stuttgarter Straße ein Skoda vermutlich aufgrund einer technischen Ursache in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Althütte kam mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer, am Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 8000 Euro geschätzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 60 Jahre alte Fahrer des Pkw deutlich alkoholisiert war, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste und nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen muss.

