Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Werl (ots)

In Abwesenheit der Bewohnerin sind unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen (14.-15. Januar) in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gaugrevestraße in Werl eingebrochen. Der oder die Täter kletterten auf den Balkon, schlugen ein Loch in die dortige Glastür und verschafften sich so Zugang zur Wohnung, welche sie im Anschluss durchwühlten.

Die Spuren am Tatort wurden durch die Kriminalpolizei gesichert.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02922-91000 zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

