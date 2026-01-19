Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Werl (ots)

In der Zeit von Freitag, 16. Januar 2026, 10:00 Uhr, bis Samstag, 17. Januar 2026, 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Agathastraße in Werl.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über den Garten Zugang zum Grundstück, indem sie einen etwa einen Meter hohen Stabmattenzaun überkletterten. Anschließend wurde ein Fenster des Esszimmers aufgebrochen, durch das die Täter in das Haus gelangten.

Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach ersten Angaben des Geschädigten wurde nichts entwendet, da sich weder Bargeld noch Schmuck im Haus befanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Agatha-Straße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922 9100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

