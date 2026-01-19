PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Werl (ots)

In der Zeit von Freitag, 16. Januar 2026, 10:00 Uhr, bis Samstag, 17. Januar 2026, 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Agathastraße in Werl.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über den Garten Zugang zum Grundstück, indem sie einen etwa einen Meter hohen Stabmattenzaun überkletterten. Anschließend wurde ein Fenster des Esszimmers aufgebrochen, durch das die Täter in das Haus gelangten.

Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach ersten Angaben des Geschädigten wurde nichts entwendet, da sich weder Bargeld noch Schmuck im Haus befanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Agatha-Straße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922 9100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
  • 19.01.2026 – 08:33

    POL-SO: Zeugenaufruf nach Brand in einer Kleingartenanlage in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Am Sonntag, den 18. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 16:00 Uhr in einer Kleingartenanlage an der Bökenförder Straße in Lippstadt zu einem Brandgeschehen. Unbekannte Tatverdächtige verursachten an oder hinter einer Holzhütte durch den Einsatz einer Brandvorrichtung oder einer selbstgebauten Entzündungsvorrichtung einen ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:26

    POL-SO: Raubüberfall auf Tankstelle

    Lippstadt (ots) - Am gestrigen Sonntagabend wurde die Star-Tankstelle in der Bahnhofstraße überfallen. Gegen 19:25 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle. Der Unbekannte bedrohte die 25-jährige Angestellte mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte übergab dem Täter einen dreistelligen Geldbetrag, mit dem dieser zu Fuß in Richtung Cappelstraße ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:20

    POL-SO: Brandgeschehen in Lippetal-Lippborg - Tatverdächtiger festgenommen

    Lippetal-Lippborg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es um 0:51 Uhr in der Hauptstraße in Lippetal-Lippborg zu mehreren Bränden in einer kommunalen Unterkunftseinrichtung (KUE). Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 21-jähriger Mann aus der Ukraine drei Feuer gelegt haben. Der Tatverdächtige entzündete mutmaßlich Kleidungsstücke, die er zunächst ...

    mehr
