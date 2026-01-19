PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugenaufruf nach Brand in einer Kleingartenanlage in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, den 18. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 16:00 Uhr in einer Kleingartenanlage an der Bökenförder Straße in Lippstadt zu einem Brandgeschehen.

Unbekannte Tatverdächtige verursachten an oder hinter einer Holzhütte durch den Einsatz einer Brandvorrichtung oder einer selbstgebauten Entzündungsvorrichtung einen leichten Brand. Glücklicherweise geriet die Hütte nicht vollständig in Brand.

Der Brand wurde von Zeuginnen festgestellt, die sich regelmäßig in der Kleingartenanlage aufhalten. Am Morgen waren weder Rauch noch Brandspuren erkennbar, am Nachmittag konnten jedoch Brandrauch sowie die Brandstelle festgestellt werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Kleingartenanlage gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Lippstadt zu melden.

Telefon: 02941 9100

Alternativ kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

