Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 30.12.2025, gegen 21:30 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Goerdeler Platz. Vermutlich stahlen sie aus dem gesprengten Automaten Zigaretten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen konnten vier dunkel gekleidete Personen im Alter zwischen 25 - 30 Jahren in südliche Richtung weglaufen sehen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den flüchtigen Personen geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell