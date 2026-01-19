PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Tankstelle

Soest (ots)

In den frühen Morgenstunden des 4. September 2025 kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Overweg in Soest (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6110949). Zwei bislang unbekannte Täter erbeuteten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers den Inhalt der Kassen, nachdem sie sich zuvor bereits einige Zeit auf dem Tankstellengeländer aufgehalten hatten.

Da die bisherigen Maßnahmen nicht zur Ermittlung der Täter geführt haben, bittet die Polizei nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise aus der Bevölkerung. Einzelheiten zur Tat und Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/192127.

Wer Hinweise zu den Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. Hinweise werden auch per E-Mail unter Poststelle.Soest@polizei.nrw.de oder direkt im Fahndungsportal entgegengenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

