Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Lippstadt (ots)

Am 1. November 2025 erhielt eine 86-jährige Frau aus Lippstadt einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Sparkasse namens "Frank Neumann". Dieser gab an, dass es vom Konto der Seniorin eine widerrechtliche Abbuchung der Firma "Zalando" gegeben habe und eine Überprüfung ihrer Debitkarte nun erforderlich sei. Die überrumpelte Seniorin übergab dann einem an ihrer Haustür erschienen weiteren falschen Bankmitarbeiter sowohl ihre Debitkarte als auch die dazugehörige PIN-Nummer. Im Anschluss, gegen 12:30 Uhr, hob der unbekannte Betrüger mit der Bankkarte der 86-Jährigen einen vierstelligen Geldbetrag an einem Bankautomaten der Sparkasse in der Overhagener Straße ab. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zur Identität des bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizeiwache in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 oder suchen die nächste Polizeidienstelle auf. Aus datenschutzrechtlichen Gründen befinden sich die Bilder des Tatverdächtigen unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/192097

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell