Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferkabel entwendet

Bad Sassendorf-Lohne (ots)

Am 19. Januar, zwischen 9 und 11 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferkabel von einem Betriebsgelände in der Straße "Am Tiggemann". Auf dem Gelände finden derzeit Bauarbeiten statt. Die Diebe durchtrennten das Kabel offenbar professionell und stahlen etwa 6 Meter. Möglicherweise nutzten die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

