POL-WI-KvD: Mann greift Polizeibeamten an++++Festnahme von Fahrzeugdieben nach Verfolgungsfahrt+++Körperverletzung mit anschließendem Fund von Kokain+++Einbrüche

1. Alkoholisierter Autofahrer greift Polizeibeamten an, Wiesbaden, Frankfurter Straße, Samstag, 03.01.2026, 01:10 Uhr

(jul) Am frühen Samstagmorgen wurden die eingesetzten Polizeibeamten von einem alkoholisierten Autofahrer beleidigt und anschließend körperlich angegriffen.

Am Samstagmorgen gegen 01:10 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer in der Frankfurter Straße auf einen Autofahrer aufmerksam, welcher mit einem blauen Dacia Schlangenlinien fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 42-jährige Fahrer des Kleinwagens alkoholisiert war. Noch während der Kontrolle beleidigte der 42-Jährige fortwährend die eingesetzten Polizeibeamten. Bei der anschließenden Verbringung auf ein Wiesbadener Polizeirevier trat der Mann einem Polizeibeamten gegen ein Bein. Verletzt wurde niemand. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins wurde der 42-Jährige zur Ausnüchterung in einem Polizeigewahrsam untergebracht. Er muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

2. Festnahme von Fahrzeugdieben nach Verfolgungsfahrt, Wiesbaden, Balthasar-Neumann-Straße, Samstag, 03.01.2026, 12:30 Uhr

(zi)Am Samstagmittag ereignete sich in der Wiesbadener Innenstadt eine Verfolgungsfahrt, welche in einem Feld in Erbenheim endete und zur Festnahme der beiden Fahrzeuginsassen führte.

Gegen kurz nach 12 Uhr erschien der Geschädigte eines Pkw-Diebstahls auf der Wache des 4. Polizeireviers und gab an, sein entwendetes Fahrzeug, einen weißen Renault Zoe mit Wiesbadener Kennzeichen, in der Balthasar-Neumann-Straße orten zu können. Unmittelbar entsandte Funkstreifen konnten das Fahrzeug vor Ort antreffen und wollten die beiden Fahrzeuginsassen einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer beschleunigte daraufhin das Fahrzeug durch die Berliner Straße, den Siegfriedring auf die B455 und verließ diese an der Abfahrt Fort Biehler. Hierbei überschritt er immer wieder die zulässige Höchstgeschwindigkeit und ignorierte polizeiliche Anhaltesignale. Letztendlich fuhr sich der Fahrer in einem Feld in der Straße "Zum Friedhof" fest und versuchte daraufhin gemeinsam mit seinem Beifahrer fußläufig die Flucht über den Acker hinweg fortzusetzen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten der 18-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer festgenommen und für weitere Maßnahmen auf das 4. Polizeirevier gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts des Fahrzeugdiebstahls, der Straßenverkehrsgefährdung sowie der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Zeugen, welche Angaben zur Verfolgungsfahrt machen können und insbesondere Personen, die durch die Fahrweise des Fahrzeuges gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der 0611/345-0 zu melden.

3. Körperverletzung mit anschließendem Fund von Kokain Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 03.01.2026, 23:21 Uhr

(eh) Am Samstag gegen 21:20 Uhr werden mehrere Streifen zu einer Bushaltestelle in der Schwalbacher Straße entsandt, da sich dort eine verletzte Person befinden würde, die mit Pfefferspray besprüht worden sei.

Der sehr unkooperative Geschädigte macht keine Angaben zum Vorfall, die beiden Beschuldigten versuchen sich bei Eintreffen der Beamten der Kontrolle zu entziehen. Bei der späteren Durchsuchung können bei einem Beschuldigten ca. 200g Kokain aufgefunden werden. Ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen, wird nun Teil der Ermittlungen sein. Der wohnsitzlose Beschuldigte wird dem Haftrichter vorgeführt.

4. Versuchter Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Hellmundstraße, Samstag, 03.01.2026, 04:00 Uhr bis 04:10 Uhr

(cp)Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zum Samstag in eine Gaststätte in der Hellmundstraße ein. Der Einbrecher warf gegen 04:00 Uhr das Glas der Eingangstür mit einem Stein ein. Durch die entstandene Öffnung drang der Täter in das Café ein und suchte nach Beute. Ob er dabei fündig wurde ist noch nicht bekannt. Wenige Minuten später flüchtete er unerkannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Gescheiterte Einbrüche,

Wiesbaden, Biebrich, Elsa-Brandström-Straße / Lindenstraße, Freitag, 02.01.2026 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr / bis Samstag, 03.01.2026, 19:10 Uhr

(cp) Unbekannte Täter scheiterten am Wochenende zweimal bei Versuchen, in Wohnungen einzubrechen.

Freitagmorgen zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde in der Lindenstraße versucht ein Fenster einer Wohnung im Hochparterre aufzuhebeln. Dies schlug fehl und die Täter flüchteten unbemerkt. Ebenso unbemerkt verlief ein Einbruchsversuch in der Elsa-Brandström-Straße, bei dem die Tatzeit nicht näher eingegrenzt werden kann. Die Einbrecher schoben bis Samstagabend gegen 19:10 Uhr einen Rollladen nach oben, scheiterten dann aber am Aufbrechen des dahinterliegenden Badezimmerfensters.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

