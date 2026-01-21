PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Werl (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner aus und brachen in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zur Beeke" ein. In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, die Polizeiwache Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

