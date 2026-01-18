PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

Schwerte (ots)

Am Donnerstag (15.01.2026), kam es zwischen 07.00 und 12:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht am Agnes-Tütel-Weg in Schwerte.

Eine 53-Jährige aus Schwerte parkte ihr Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie einen Schaden an der Fahrertür und am Kotflügel vorne links.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursachenden.

Wer Angaben zu dem Fahrzeug machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

