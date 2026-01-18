POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses
Holzwickede (ots)
Zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung an der Schubertstraße kam es am Samstag (17.01.2026) in Holzwickede.
Unbekannte Täter drangen zwischen 13.10 Uhr und 19.10 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ein.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
