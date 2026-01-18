Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Brand in Patientenzimmer einer Senioren-Residenz

Bönen (ots)

Am Samstagmorgen (17.01.2026) brannte es gegen 07.00 Uhr in einem Patientenzimmer in einer Senioren-Residenz an der Heinrich-Wieschhoff-Straße in Bönen.

Ein 63-jähriger Bewohner des Zimmers wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Zwei Mitarbeiterinnen der Residenz wurden durch Rauchgasintoxikation leichtverletzt, eine der Mitarbeiterinnen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

