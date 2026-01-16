Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte zur Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt

Schwerte (ots)

Kommenden Mittwoch, 21.01.2026 findet die erste Ausgabe der Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schwerte auf dem dortigen Wochenmarkt statt.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die Schwerter Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Andreas Alliger und Polizeihauptkommissar Ralf Peukert, dort und führen Gespräche mit allen interessierten Schwerter Bürgerinnen und Bürger.

Werden Sie vor Ort all Ihre Fragen los - kommen Sie gerne vorbei.

