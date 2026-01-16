Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelecfahrer - Pkw Fahrer flüchtet

Selm (ots)

Am Donnerstag (15.01.2026) kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelecfahrer.

Ein 66-jähriger Pedelecfahrer aus Selm befuhr zur Unfallzeit die Kreisstraße in Fahrtrichtung Münsterlandstraße. In Höhe der Einfahrt eines Schnäppchenmarktes soll der Pedelecfahrer in gleicher Richtung von einem Pkw überholt worden sein.

Der Pkw beabsichtigte in Höhe der Grundstückseinfahrt nach rechts in diese einzubiegen. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen Pkw und dem Pedelec.

Der 66-Jährge stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich nach dem Sturz in Richtung Kreisstraße von der Unfallörtlichkeit.

Bei ihm soll es sich um einen jungen Mann gehandelt haben. Der Pkw wird als blauer Opel Zafira beschrieben.

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Pkw oder dem Fahrzeugführer machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell