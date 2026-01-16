Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Manuel Manderfeld und Dirk Schneck

Unna (ots)

Die beiden Polizeihauptkommissare Manuel Manderfeld und Dirk Schneck führen im Januar ihre Bürgersprechstunde in Unna durch.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Unnas sind herzlich willkommen, die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt zu treffen: Dienstag, den 20.01.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen und Ihren Sorgen, Nöten, Anregungen zur Seite!

