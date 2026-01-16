POL-UN: Unna - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Manuel Manderfeld und Dirk Schneck
Unna (ots)
Die beiden Polizeihauptkommissare Manuel Manderfeld und Dirk Schneck führen im Januar ihre Bürgersprechstunde in Unna durch.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Unnas sind herzlich willkommen, die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt zu treffen: Dienstag, den 20.01.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen und Ihren Sorgen, Nöten, Anregungen zur Seite!
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell