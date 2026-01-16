PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Manuel Manderfeld und Dirk Schneck

Unna (ots)

Die beiden Polizeihauptkommissare Manuel Manderfeld und Dirk Schneck führen im Januar ihre Bürgersprechstunde in Unna durch.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Unnas sind herzlich willkommen, die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt zu treffen: Dienstag, den 20.01.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen und Ihren Sorgen, Nöten, Anregungen zur Seite!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 15:21

    POL-UN: Unna - Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft

    Unna (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (15.01.2026) versuchten gegen 01.55 Uhr zwei männliche Personen in ein Schmuckgeschäft an der Bahnhofstraße in Unna einzudringen. Zeugen riefen - weil sie Geräusche gehört hatten - die Polizei, die in Tatortnähe die zwei Männer antreffen und vorläufig festnehmen konnten. Bei den Männern handelt es sich um einen 44-jährigen Polen aus Dortmund und einen 39-jährigen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:57

    POL-UN: Schwerte - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bergstraße

    Schwerte (ots) - Am Mittwoch, 14.01.2026, führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna eine Geschwindigkeitsüberwachung in Schwerte auf der Bergstraße durch. Dort ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft begrenzt. In der Zeit zwischen 19.05 Uhr und 20.40 Uhr konnten acht Fahrzeuge ermittelt werden, die zu schnell waren: vier ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:14

    POL-UN: Schwerte - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

    Schwerte (ots) - Am Mittwoch (14.01.2026) kam es zwischen 20:00 Uhr und 21:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Etagenwohnung an der Letmather Straße. Unbekannte Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf und verschafften sich Zutritt in die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 oder per Mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren