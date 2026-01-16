PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Spezialeinsatzkräfte unterstützen Kreispolizeibehörde Unna bei Durchsuchung einer Wohnung Am Neutor

Werne (ots)

Durch die Polizei Unna wurde am Freitag (16.01.2026 gegen 06.00 Uhr) in Werne, Am Neutor, ein Durchsuchungseinsatz durchgeführt. Bei der Hausdurchsuchung wurde die Polizei Unna durch Spezialeinsatzkräfte unterstützt, da eine Bewaffnung des Täters nicht ausgeschlossen werden konnte.

Bei der Durchsuchung wurde eine illegale Anpflanzung von Cannabispflanzen festgestellt. Die Pflanzen wurden sichergestellt.

Schußwaffen wurden nicht aufgefunden.

Die Ermittlungen im Zusammenhang in diesen Fall dauern an. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

