Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bergstraße

Schwerte (ots)

Am Mittwoch, 14.01.2026, führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna eine Geschwindigkeitsüberwachung in Schwerte auf der Bergstraße durch.

Dort ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft begrenzt.

In der Zeit zwischen 19.05 Uhr und 20.40 Uhr konnten acht Fahrzeuge ermittelt werden, die zu schnell waren: vier bekamen ein Verwarnungsgeld, vier eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Der "Tagesschnellste" war ein schwarzer BMW, der bei erlaubten 30 km/h mit 68 km/h gemessen wurde - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 35 km/h - den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

