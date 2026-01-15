POL-UN: Schwerte - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bergstraße
Schwerte (ots)
Am Mittwoch, 14.01.2026, führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna eine Geschwindigkeitsüberwachung in Schwerte auf der Bergstraße durch.
Dort ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft begrenzt.
In der Zeit zwischen 19.05 Uhr und 20.40 Uhr konnten acht Fahrzeuge ermittelt werden, die zu schnell waren: vier bekamen ein Verwarnungsgeld, vier eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
Der "Tagesschnellste" war ein schwarzer BMW, der bei erlaubten 30 km/h mit 68 km/h gemessen wurde - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 35 km/h - den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.
