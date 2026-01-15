PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Schwerte (ots)

Am Mittwoch (14.01.2026) kam es zwischen 20:00 Uhr und 21:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Etagenwohnung an der Letmather Straße.

Unbekannte Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf und verschafften sich Zutritt in die Wohnung.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 11:15

    POL-UN: Unna - Unbekannte Täter dringen in Wohnung und Einfamilienhaus ein

    Unna (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Dienstag (13.01.2026) gegen 18.35 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Kusenkamp" in Unna-Mühlhausen eingedrungen. Durch Aufhebeln der Terrassentür konnte die Person in die Wohnung gelangen. Die Anwohnerin konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: - Jüngerer, schlanker Mann - Dunkle ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:21

    POL-UN: Unna - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung

    Unna (ots) - Am Montag, 12.01.2026, kam es zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Pfauenufer" in Unna. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räumlichkeiten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren