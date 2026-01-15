POL-UN: Schwerte - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses
Schwerte (ots)
Am Mittwoch (14.01.2026) kam es zwischen 20:00 Uhr und 21:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Etagenwohnung an der Letmather Straße.
Unbekannte Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf und verschafften sich Zutritt in die Wohnung.
Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
