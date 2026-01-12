PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 41-Jähriger nach Verkehrsunfallflucht über die Autobahn mit Betäubungsmitteln in Bergkamen angetroffen

Bergkamen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag (11.01.2026) gegen 20.30 Uhr einen Pkw auf der Autobahn BAB 2, wie er in die Mittelleitplanke fuhr. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An der Abfahrt in Bergkamen verließ der Pkw die Autobahn.

Polizistinnen und Polizisten konnten den Unfallverursacher schließlich an der Straße "Kleiweg" in Bergkamen-Weddinghofen antreffen.

Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung des Fahrzeugführers sowie des Pkw (ein 41-Jähriger Deutscher aus Olfen) wurden mehrere Behältnisse mit Betäubungsmitteln, Bargeld, mehrere Mobiltelefone sowie Betäubungsmittelutensilien aufgefunden.

Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und es wurde eine Blutprobe angeordnet.

Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Pkw wurde beschlagnahmt und dem 41-Jährigen wurde mitgeteilt, dass er bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf.

Es wurde eine gesonderte Anzeige wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln gefertigt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

