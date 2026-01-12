POL-UN: Selm - Brand in einem Raum eines Hallenkomplexes
Selm (ots)
Am Sonntag (11.01.2026) kam es gegen 06.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Raum eines Hallenkomplexes an der Industriestraße in Selm zu einem Brand.
Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht.
Verletzt wurde niemand.
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell