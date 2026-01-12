Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Brand in einem Raum eines Hallenkomplexes

Selm (ots)

Am Sonntag (11.01.2026) kam es gegen 06.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Raum eines Hallenkomplexes an der Industriestraße in Selm zu einem Brand.

Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht.

Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

