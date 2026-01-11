Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Polizeieinsatz bei Hallen-Fußball-Stadtmeisterschaften

Fröndenberg (ots)

Am Samstagabend (10.01.2026) kam es gegen 18:20 Uhr bei den Hallen-Stadtmeisterschaften im Alte-Herren-Fußball in der Sporthalle der Gesamtschule zu einem Polizeieinsatz. Im Rahmen des Turniers mit acht beteiligten Mannschaften und nach Angaben des Veranstalters etwa 450 Zuschauern wurde der Polizei zunächst eine Schlägerei mit einer Vielzahl von Beteiligten gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden allerdings keine laufenden Schlägereien, sondern lediglich noch eine aufgeheizte Stimmung in der Halle festgestellt, welche sich in Anwesenheit der Polizeikräfte und von Ordnern des Veranstalters beruhigte.

Das Turnier wurde nach bisherigem Kenntnisstand während des zweiten Halbfinales abgebrochen. Unter anderem soll es zu dem Wurf einer Wasserflasche durch den Spieler einer Mannschaft gekommen sein, durch den eine 41 Jahre alte Zuschauerin aus Fröndenberg am Fuß getroffen wurde. Sie wurde mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weiterhin wurde ein 27 Jahre alter Zuschauer aus Fröndenberg durch einen Faustschlag eines Spielers ins Gesicht leicht verletzt. Bezüglich dieser Vorfälle wurden bislang zwei Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung bzw. einfacher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell