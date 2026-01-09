Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Schwerte (ots)

Am Dienstag, 6. Januar 2026, wurden durch Polizeibeamte der Wache Schwerte Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr an der Sölder Straße, in Höhe Overberger Weg, durchgeführt. Hierbei wurden zwei Geschwindigkeitsverstöße im Bereich des Verwarnungsgeldes festgestellt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h.

Darüber hinaus wurden an der Ruhrtalstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt zehn Verstöße festgestellt. Sechs Verstöße lagen im Bereich des Verwarnungsgeldes, vier im Bereich eines Bußgeldes. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 76 km/h bei erlaubten 50 km/h.

An der Hörder Straße wurden zudem zwei Verkehrsteilnehmende festgestellt, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten. Außerdem wurden an der Kreuzung Schützenstraße/Bethunestraße zwei Rotlichtverstöße festgestellt.

Zudem wurden drei Fahrzeuge angetroffen, die im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurden, obwohl die Hauptuntersuchung abgelaufen war.

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, erfolgten weitere Geschwindigkeitskontrollen an der Ruhrtalstraße im Zeitraum von 11:20 Uhr bis 12:45 Uhr. Insgesamt wurden hierbei 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Fünf davon lagen im Bereich eines Bußgeldes, die übrigen im Verwarnungsgeldbereich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 78 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Weiterhin konnten an der Kreuzung Schützenstraße/Bethunestraße zwei Rotlichtverstöße festgestellt werden.

