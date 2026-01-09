Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen, zwei schwer Verletzte

Fröndenberg (ots)

Am Donnerstag (08.01.2026) stießen bei einem Unfall gegen 08.30 Uhr auf der Ostbürener Straße in Fröndenberg zwei Fahrzeuge zusammen.

Ein 22-Jähriger Plettenberger verlor vermutlich aus Unachtsamkeit in einer Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 40-Jährigen aus Unna zusammen.

Sie und ihr 64-jähriger Beifahrer aus Fröndenberg kamen schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der 22-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung, gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Ostbürener Straße/Kessebürener Weg in beide Richtungen bis Mittag komplett gesperrt.

