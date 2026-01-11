Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Schützenstraße

Schwerte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11.01.2026) kam es gegen 03:20 Uhr auf der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam ein 21 jähriger Schwerte mit seinem PKW aus Richtung Geisecke kommend in Fahrtrichtung Innenstadt an der Bahnunterführung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Brückenfundament. Der PKW drehte sich und kam in der Unterführung entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein 21 jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der 21 jährige Fahrer und ein weiterer 19 jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein vierter Fahrzeuginsasse blieb unverletzt.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Die Schützenstraße war in dem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 05:00 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell