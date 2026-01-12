POL-UN: Schwerte - Einbruch in Lagerhalle in Geisecke
Schwerte (ots)
Eine Lagerhalle an der Straße "Kurzer Morgen" in Schwerte-Geisecke ist zwischen dem 23.12.2025 und 09.01.2026 in das Visier von unbekannten Tätern geraten.
Die Täter beschädigten ein Tor so stark, sodass sie ins Innere gelangten und dort Kabeltrommeln und Werkzeug entwendeten.
Hinweise zum Einbruch sowie zu den Tätern bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
