POL-UN: Unna - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung
Unna (ots)
Am Montag, 12.01.2026, kam es zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Pfauenufer" in Unna.
Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räumlichkeiten.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
