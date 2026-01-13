Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung

Unna (ots)

Am Montag, 12.01.2026, kam es zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Pfauenufer" in Unna.

Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räumlichkeiten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell