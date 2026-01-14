PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Unbekannte Täter dringen in Wohnung und Einfamilienhaus ein

Unna (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag (13.01.2026) gegen 18.35 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Kusenkamp" in Unna-Mühlhausen eingedrungen.

Durch Aufhebeln der Terrassentür konnte die Person in die Wohnung gelangen.

Die Anwohnerin konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben:

   - Jüngerer, schlanker Mann
   - Dunkle Kleidung

Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 23.40 Uhr an der Augustin-Wibbelt-Straße in Unna.

Dort sind unbekannte Täter gewaltsam durch Einschlagen eines Fensters in ein Einfamilienhaus eingedrungen und durchwühlten es.

Zeugen, die etwas zu den Einbrüchen mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

