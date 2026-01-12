PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Schlafender Fahrgast im Zug mit Haftbefehl festgestellt

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am 11. Januar 2026 gegen 02:15 Uhr schlief ein 43-jähriger Franzose im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße in einem Zug, der in die Abstellung gefahren werden sollte. Da der Mann auf wiederholte Ansprache nicht reagierte, informierte der Triebfahrzeugführer die Bundespolizei. Im Rahmen der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Beleidigung vorlag. Die zugrunde liegende Geldstrafe in Höhe von 500 Euro konnte der Mann nicht begleichen. Er wurde daraufhin festgenommen und zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe für die Dauer von 50 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal verbracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 11:38

    BPOL-KL: Polizistin bei Erste Hilfe Maßnahme angegriffen

    Kaiserslautern (ots) - Am 8. Januar 2026 gegen 12:00 Uhr erlitt ein Mann im Hauptbahnhof Kaiserslautern einen medizinischen Notfall. Eine sich zufällig privat vor Ort befindliche Bundespolizistin bemerkte den Vorfall und leistete bei diesem sofort Erste Hilfe. Dabei gab sie sich laut als Polizistin zu erkennen. Während dieser Maßnahme trat eine unbeteiligte amtsbekannte 29-jährige Deutsche aus der Menge hervor und ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:31

    BPOL-KL: Zug muss wegen Rangelei im Gleis bremsen

    Mainz (ots) - Am Samstag, den 3. Januar 2026 kam es gegen 19:30 Uhr am Bahnhof Mainz Römisches Theater zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging ein 28-jähriger Spanier unvermittelt auf einen 52-jährigen Deutschen los und trat ihn. Dies bestätigte eine Zeugin gegenüber der Bundespolizei. Beim Versuch sich gegen den Angriff auf Bahnsteig 2/3 zu wehren, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren