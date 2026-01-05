PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zug muss wegen Rangelei im Gleis bremsen

Mainz (ots)

Am Samstag, den 3. Januar 2026 kam es gegen 19:30 Uhr am Bahnhof Mainz Römisches Theater zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging ein 28-jähriger Spanier unvermittelt auf einen 52-jährigen Deutschen los und trat ihn. Dies bestätigte eine Zeugin gegenüber der Bundespolizei. Beim Versuch sich gegen den Angriff auf Bahnsteig 2/3 zu wehren, stürzten beide Männer in den Gleisbereich. Ein einfahrender Zug musste daraufhin eine Schnellbremsung einleiten, um eine Kollision mit den im Gleis befindlichen Personen zu verhindern. Durch die Schnellbremsung wurde niemand verletzt. Nach dem Eintreffen der Bundespolizei räumte der 28-Jährige den Angriff ein. Als Grund gab er an, beobachtet zu haben, wie der 52-Jährige in der Nähe von Kindern gesungen habe, weshalb er von einer Belästigung ausgegangen sei. Für diese Annahme ergaben sich vor Ort keine Anhaltspunkte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 28-jährigen Spanier einen Wert von 1,56 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte als auch vom Amtsgericht Wiesbaden wegen Betrugs gesucht wurde. Der 52-jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Gegen den Spanier wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:08

    BPOL-KL: Lautstarke Auseinandersetzung endet für Gesuchten im Gefängnis

    Mainz (ots) - Am 1. Januar 2026 gegen 05:45 Uhr kam es am Mainzer Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz. Grund hierfür war eine laute verbale Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Die eingesetzte Streife schritt sofort ein und beruhigte die Situation. Es stellte sich heraus, dass die Frau, hier eine 34-jährige Deutsche, die Freundin des Mannes, ein ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:14

    BPOL-KL: Personenkontrolle endet mit mehreren Ermittlungsverfahren

    Mainz (ots) - Am 1. Januar 2026 gegen 8 Uhr unterzogen Bundespolizisten einen 31-jährigen Syrer einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Mainz. Der Mann konsumierte aus einer Flasche Mischbier und erregte durch sein Verhalten die Aufmerksamkeit der eingesetzten Kräfte. Als er die Polizeibeamten bemerkte, versuchte er, sich aus deren Sichtfeld zu entfernen. Während der Kontrolle wirkte der Mann zunehmend nervös und ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 12:02

    BPOL-KL: Haftbefehl bei Anzeigenaufnahme vollstreckt

    Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstagmorgen, dem 30. Dezember 2025 ereignete sich ein kurioser Zwischenfall auf dem Bundespolizeirevier Bad Kreuznach. Ein Mann wollte sich über seinen Vermieter beschweren und landete stattdessen selbst hinter Gittern. Der 25-jährige somalische Staatsangehörige erschien in der Dienststelle und wollte Streitigkeiten zwischen ihm und seinem Vermieter aufzeigen. Bei der routinemäßigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren