PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Lautstarke Auseinandersetzung endet für Gesuchten im Gefängnis

Mainz (ots)

Am 1. Januar 2026 gegen 05:45 Uhr kam es am Mainzer Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz. Grund hierfür war eine laute verbale Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau.

Die eingesetzte Streife schritt sofort ein und beruhigte die Situation. Es stellte sich heraus, dass die Frau, hier eine 34-jährige Deutsche, die Freundin des Mannes, ein 38-jähriger Deutscher, war.

Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen schwerer Körperverletzung vorlag. Ebenso wurde ihm eine Vermögenssabschöpfung angeordnet, ebenfalls von der Staatsanwaltschaft München.

Der 38-Jährige wurde daraufhin festgenommen und zum Bundespolizeirevier Mainz gebracht. Gegen 12:00 Uhr wurde er einem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl, weshalb der Festgenommene der JVA Rohrbach zugeführt wurde.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:14

    BPOL-KL: Personenkontrolle endet mit mehreren Ermittlungsverfahren

    Mainz (ots) - Am 1. Januar 2026 gegen 8 Uhr unterzogen Bundespolizisten einen 31-jährigen Syrer einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Mainz. Der Mann konsumierte aus einer Flasche Mischbier und erregte durch sein Verhalten die Aufmerksamkeit der eingesetzten Kräfte. Als er die Polizeibeamten bemerkte, versuchte er, sich aus deren Sichtfeld zu entfernen. Während der Kontrolle wirkte der Mann zunehmend nervös und ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 12:02

    BPOL-KL: Haftbefehl bei Anzeigenaufnahme vollstreckt

    Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstagmorgen, dem 30. Dezember 2025 ereignete sich ein kurioser Zwischenfall auf dem Bundespolizeirevier Bad Kreuznach. Ein Mann wollte sich über seinen Vermieter beschweren und landete stattdessen selbst hinter Gittern. Der 25-jährige somalische Staatsangehörige erschien in der Dienststelle und wollte Streitigkeiten zwischen ihm und seinem Vermieter aufzeigen. Bei der routinemäßigen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 16:19

    BPOL-KL: Reisebus kontrolliert: 14 Fälle unerlaubter Einreise festgestellt

    Scheibenhardt/Bienwald (ots) - Am Samstagabend, dem 20. Dezember 2025 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/ B9 ein aus Frankreich kommender Reisebus mit 34 Reisenden für eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle angehalten und kontrolliert. Bei der ersten Befragung wurde festgestellt, dass es sich um eine Reisegruppe aus Frankreich handelte, die gerade auf dem Weg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren