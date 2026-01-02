Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Lautstarke Auseinandersetzung endet für Gesuchten im Gefängnis

Mainz (ots)

Am 1. Januar 2026 gegen 05:45 Uhr kam es am Mainzer Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz. Grund hierfür war eine laute verbale Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau.

Die eingesetzte Streife schritt sofort ein und beruhigte die Situation. Es stellte sich heraus, dass die Frau, hier eine 34-jährige Deutsche, die Freundin des Mannes, ein 38-jähriger Deutscher, war.

Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen schwerer Körperverletzung vorlag. Ebenso wurde ihm eine Vermögenssabschöpfung angeordnet, ebenfalls von der Staatsanwaltschaft München.

Der 38-Jährige wurde daraufhin festgenommen und zum Bundespolizeirevier Mainz gebracht. Gegen 12:00 Uhr wurde er einem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl, weshalb der Festgenommene der JVA Rohrbach zugeführt wurde.

