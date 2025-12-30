Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl bei Anzeigenaufnahme vollstreckt

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstagmorgen, dem 30. Dezember 2025 ereignete sich ein kurioser Zwischenfall auf dem Bundespolizeirevier Bad Kreuznach. Ein Mann wollte sich über seinen Vermieter beschweren und landete stattdessen selbst hinter Gittern.

Der 25-jährige somalische Staatsangehörige erschien in der Dienststelle und wollte Streitigkeiten zwischen ihm und seinem Vermieter aufzeigen.

Bei der routinemäßigen Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen den Somalier ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Diebstahl vorlag. Gegen eine Zahlung von 614,50 EUR hätte er den Haftbefehl abwenden können.

Da der Mann die offene Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er stattdessen festgenommen und zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 26 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell