Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Streit unter Kindern endet in körperlicher Auseinandersetzung mit Bastelschere

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 19. Dezember 2025 kam es gegen 14 Uhr in der Personenunterführung des Bahnhofes Ingelheim zu einer Körperverletzung zwischen zwei Mädchen. Beim Eintreffen der alarmierten Bundespolizei waren die beiden Mädchen bereits vom Ereignisort geflüchtet. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten die 11-jährige Italienerin sowie die 14-jährige Staatenlose kurze Zeit später im näheren Umfeld angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass die Mädchen zuvor in einen Streit geraten waren, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei versuchte die 14-Jährige, die 11-Jährige mit einer Bastelschere im Bereich des Oberkörpers zu treffen. Das Mädchen blieb allerdings unverletzt. Gegen das 14-jährige staatenlose Mädchen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die 11-jährige Italienerin ist nicht strafmündig. Die Eltern wurden informiert und entsprechend in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

