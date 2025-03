Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gemeinsamer Pressetermin der Polizeiinspektionen Simmern und Boppard zur Bekanntgabe der PKS-Zahlen 2024

Koblenz (ots)

Die Polizeiinspektionen Simmern und Boppard laden hiermit alle interessierten Pressevertreter zum einem gemeinsamen Gespräch am Freitag 28.03.2025 um 09.30 Uhr in den Räumen der Inspektion in Boppard ein. In diesem Rahmen werden die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 für das Dienstgebiet der beiden Inspektionen präsentiert und erörtert. Bei Interesse an einer Teilnahme wird um Anmeldung bei der PI Simmern unter der Tel. 06761 921-211 oder bei der PI Boppard unter der Tel. 06742 809-211 gebeten.

