PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugen- und Geschädigtenaufruf - Feuerwerkskörper im Bahnhof Bad Kreuznach auf Person geworfen

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwochabend, den 17. Dezember 2025, gegen 19:40 Uhr warf ein 44-jähriger Deutscher im Bahnhof Bad Kreuznach in Richtung Bosenheimer Straße Feuerwerkskörper die Treppe hinunter, ohne zu wissen, ob sich Personen in diesem Bereich aufhielten. Einer der Feuerwerkskörper detonierte nach bisherigen Erkenntnissen in Entfernung von nur etwa 30 Zentimetern vor dem Kopf einer Frau. Zwei Zeuginnen sprachen den Mann daraufhin an. Dieser reagierte aggressiv, sodass die beiden Frauen aus Angst vor möglichen Übergriffen flüchteten und die Bundespolizei verständigten. Die geschädigte Frau entfernte sich in Richtung Bosenheimer Straße. Der Mann wurde von der Bundespolizei vor Ort angetroffen und gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Bundespolizei bittet die geschädigte Frau sowie wie mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 12:27

    BPOL-KL: Fahrraddieb getrackt und trotz Haftbefehl auf freien Fuß

    Mainz (ots) - Am Montag, den 15. Dezember 2025 wurde das Bundespolizeirevier Mainz über ein entwendetes E-Bike informiert, das sich zu diesem Zeitpunkt laut des eingebauten Trackers in einem Zug von Wiesbaden nach Mainz befinden sollte. Eine Streife begab sich daraufhin zum Bahnsteig, an dem der Zug einfahren sollte. Dort konnte beobachtet werden, wie ein Mann mit dem beschriebenen Fahrrad aus dem Zug ausstieg. Der ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:48

    BPOL-KL: Haftbefehl bei Grenzkontrolle vollstreckt

    Scheibenhardt/Bienwald (ots) - Am Samstagmittag, den 13. Dezember 2025 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/B9 ein Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen kontrolliert. Der Fahrzeugführer gab zunächst an, sich auf dem Weg von Frankreich nach Karlsruhe zu befinden. Er wies sich gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten mit einer rumänischen Identitätskarte aus. Die anschließende Überprüfung ergab, dass gegen den ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:45

    BPOL-KL: Haftbefehl nach Einreise auf B9 festgestellt

    Scheibenhardt (ots) - Am Nachmittag des 14. Dezember 2025 wurden zwei Männer in einem PKW mit französischer Zulassung durch die Bundespolizei am Grenzübergang Scheibenhardt/ B9 für eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle angehalten. Die Überprüfung der Männer ergab, dass es sich um zwei russische Staatsangehörige handelte. Es wurde festgestellt, dass gegen den 40-jährigen Fahrer eine Ausschreibung für ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren