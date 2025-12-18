Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugen- und Geschädigtenaufruf - Feuerwerkskörper im Bahnhof Bad Kreuznach auf Person geworfen

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwochabend, den 17. Dezember 2025, gegen 19:40 Uhr warf ein 44-jähriger Deutscher im Bahnhof Bad Kreuznach in Richtung Bosenheimer Straße Feuerwerkskörper die Treppe hinunter, ohne zu wissen, ob sich Personen in diesem Bereich aufhielten. Einer der Feuerwerkskörper detonierte nach bisherigen Erkenntnissen in Entfernung von nur etwa 30 Zentimetern vor dem Kopf einer Frau. Zwei Zeuginnen sprachen den Mann daraufhin an. Dieser reagierte aggressiv, sodass die beiden Frauen aus Angst vor möglichen Übergriffen flüchteten und die Bundespolizei verständigten. Die geschädigte Frau entfernte sich in Richtung Bosenheimer Straße. Der Mann wurde von der Bundespolizei vor Ort angetroffen und gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Bundespolizei bittet die geschädigte Frau sowie wie mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

