Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahrraddieb getrackt und trotz Haftbefehl auf freien Fuß

Mainz (ots)

Am Montag, den 15. Dezember 2025 wurde das Bundespolizeirevier Mainz über ein entwendetes E-Bike informiert, das sich zu diesem Zeitpunkt laut des eingebauten Trackers in einem Zug von Wiesbaden nach Mainz befinden sollte. Eine Streife begab sich daraufhin zum Bahnsteig, an dem der Zug einfahren sollte. Dort konnte beobachtet werden, wie ein Mann mit dem beschriebenen Fahrrad aus dem Zug ausstieg. Der 34-jährige Syrer wurde daraufhin polizeilich kontrolliert. Er machte nur sehr vage Angaben, gab aber an, das Fahrrad von einem Kollegen erhalten zu haben. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz aufgrund besonders schweren Falls des Diebstahls vorlag. Da der Mann polizeilich bereits vielfach wegen diverser Delikte in Erscheinung getreten war, wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet, der er freiwillig zustimmte. Dabei konnten keine weiteren relevanten Gegenstände festgestellt werden. Aufgrund der vom 15. Dezember 2025 bis zum 2. Januar 2026 geltenden Weihnachtsamnestie wurde der Haftbefehl von einem Jahr und zwei Monaten ausgesetzt. Und der Mann wurde auf freien Fuß belassen. Gegen den 34-jährigen Syrer wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

